Debutto amaro per l’Hermaea Olbia, sconfitta al tie-break dalla Lpm Bam Mondovì alla 1ª giornata della A2 femminile di volley.

Tra le mura amiche del GeoPalace la squadra di Dino Guadalupi spreca il buon avvio, passa due volte in vantaggio ma subisce alla distanza la determinazione dell’avversario, tra le formazioni più attrezzate ed esperte del girone B.

Pensare che le galluresi partono bene, conducendo il primo set praticamente dal principio: è punto a punto fino al 6-6, poi l’Hermaea mette la testa avanti e chiude la frazione 25-23 con l’attacco vincente di Fontemaggi. Le piemontesi replicano a stretto giro vincendo il secondo gioco 25-19, terzo alle padrone di casa per 25-18. Ed è 2-1. Ma Mondovì non ci sta: fa suo il quarto set col medesimo punteggio (25-18) e trascina la sfida al tie-break, dove si impone 15-7, conquistando 2 punti e lasciandone uno alle olbiesi.

Tra le giocatrici in doppia cifra, spicca la nazionale giapponese Imamura, con 20 palloni messi a terra, davanti a Gannar (13 punti) e Orlandi e Fontemaggi (12 a testa). Per la cronaca, in campo si rivede anche l’opposto Adriano dopo lo stop per problemi fisici.

Quanto alla sconfitta, non resta che incassare il colpo e guardare avanti: domenica sul campo del Marignano si va a caccia del pronto riscatto.

