Finisce al tie-break il tiratissimo derby tra l'Alfieri Ajò Energia e La Smeralda Ossi. Ad imporsi nel recupero della quinta giornata del campionato di B2 femminile è stato l'Ossi, aggiudicandosi il quinto set 15-11.

La sfida al Palaconi. Al PalaConi B di Cagliari, le ospiti si erano aggiudicate il primo set per 25-23. Più netti i punteggi del secondo e terzo set in favore dell'Aflieri, che ha ribaltato momentaneamente il risultato sul 2-1 con i parziali di 25-16 e 25-15. Il colpo di reni de La Smeralda nel quarto set sul 25-22 ha portato il derby al tie-break, che ha visto la squadra di Ossi poi chiudere la pratica sull'onda dell'entusiasmo.

La Smeralda Ossi sale così al secondo posto con 10 punti in classifica, a una lunghezza di distanza dalle cagliaritante della San Paolo, in testa al girone N con 11 punti.

L'Alfieri tornerà in campo già sabato per la sfida sempre casalinga contro l'Acqua & Sapone. Impegno interno anche per la San Paolo contro la Volley Friends Roma. Turno di riposo per le altre due sarde Corren Ghilarza e Smeralda Ossi.

B1 femminile. Gioca domenica in trasferta il Capo D'Orso Palau sul campo del Mondialclima Orago con l'obiettivo di consolidare il primato dopo le sei vittorie in altrettante gare di questo inizio di stagione.

B maschile. Sabato sono in programma altri due derby, entrambi alle 18: quello tra Sarroch e la VBA Olimpia Sant'Antioco e l'altro tra l'Airone Tortolì e la Silvio Pellico 3P. Impegno casalingo per il Cus Cagliari, che domenica riceve l'Isolasacra Athlon di Roma.

