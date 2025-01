La regular season della Serie C Unica di basket maschile arriva al giro di boa, con l'ultimo turno del girone d'andata.

Tutte sabato le cinque sfide in programma per l'undicesima giornata: si parte alle 17.30, al PalaSimula di Sassari, con la Torres che riceve la visita della Ferrini Pisano Arredamenti. Entrambe le compagini arrivano da un weekend di sosta forzata: la squadra di Fioretto, infatti, è stata ferma per il turno di riposo, mentre i sassaresi hanno visto rinviata la loro gara interna contro la capolista Sennori.

Trasferta insidiosa per l'Olimpia Cagliari vice capolista, che alle 18 affronta la Coral Alghero di coach Longano. Mezz'ora più tardi (18.30) sono in programma due match in contemporanea: la Sirius Nuoro, rinforzatasi di recente con Nicolò Doglio, esterno cagliaritano proveniente da Potenza, se la vede con l'Antonianum al PalaConi di via Lazio, mentre l'Innovyou Sennori prima della classe e imbattuta gioca in casa del Cus Sassari.

Alle 20, infine, si chiude ancora al PalaSimula con Dinamo B (reduce dalla prima vittoria stagionale a spese del Sant'Orsola) contro Il Veliero Calasetta.

Il Giudice sportivo, intanto, si è espresso sulla gara di sabato scorso tra i tabarchini e la Coral Alghero, interrotta all'inizio dell'ultimo quarto sul 68-54 per la squadra di Frisolone a causa di alcune infiltrazioni d'acqua dal tetto del PalAversano. La gara si ripeterà per intero, dallo 0-0, mercoledì 29 gennaio.

Classifica: Sennori 16, Olimpia Cagliari 14, Calasetta, Nuoro, Ferrini e Torres 10, Coral 8, Sant'Orsola e Antonianum 6, Cus Sassari 4, Dinamo B 2.

