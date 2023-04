Gioca bene ma non raccoglie punti la squadra rossoblù che perde a San Marino per 1-0. Sconfitta pesante per il morale e la classifica visto che a sorpresa l'Arezzo batte il Chievo mentre il Tavagnacco pareggia a Ravenna e scavalca la Torres, ora terzultima, quindi in zona retrocessione.

Mancano ancora sei turni per chiudere una B femminile che a differenza della stagione passata non ha visto nessuna impennata delle rossoblù di Ardizzone, che dovranno conquistare la salvezza racimolando almeno 7 punti, meglio 8.

Peccato davvero per la gara di San Marino, dove la squadra sassarese avrebbe meritato almeno il pareggio. Nel primo tempo ha creato più delle padrone di casa: al 18' grande parata del portiere su tiro di Crespi, al 23' è stato il palo a dire di no a Wagner. Invece il San marino ha colpito il palo esterno con Barbieri al 36'.

Nel secondo tempo il rigore poco prima del quarto d'ora con Congia che ha atterrato Menin. Ha trasformato dal dischetto Barbieri. La reazione delle rossoblù ha portato vicino al pareggio prima Marras (79') con una conclusione che ha sfiorato i pali e in chiusura il siluro di Devoto ha chiamato al tuffo Olivieri.

© Riproduzione riservata