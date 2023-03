Un primato che non ammette dubbi quello del Basket 90 Sassari nel torneo di serie C Regionale Femminile di basket. Percorso netto, con sole due partite da disputare nella fase a orologio, fatto di 13 vittorie in altrettante partite (miglior attacco e miglior difesa) e la voglia di mettere in luce i prodotti di un vivaio che non smette di dare soddisfazioni. Un lavoro che arriva da lontano, dunque, guidato da uno staff preparato e attento, composto dal coach, Andrea Doro, Giulio Fenu, responsabile tecnico della società, e Paola Cocco.

Un torneo in alta quota. Un primato come ciliegina sulla torta di un discorso molto più ampio, che vede al primo posto la valorizzazione del prodotto del settore giovanile. «Il bilancio è molto positivo – esordisce Doro - siamo riusciti a far giocare ed esordire ben 23 giocatrici diverse dal 2004 al 2009, riuscendo sempre a tenere un alto livello di competitività. Il nostro obiettivo principale in questo campionato è quello di sviluppare e far crescere sotto l'aspetto tecnico, tattico e umano più giocatrici possibile; non avevamo particolari ambizioni di classifica ad inizio stagione ma ora faremo tutto il possibile per confermarci nei play off».

Le scelte. Sempre in funzione della crescita, anche la modalità di costruzione del roster. «Fare il campionato di serie C – conclude Doro - senza giocatrici senior aiuta le ragazze a essere più mature e consapevoli quando vanno ad affrontare le partite dei campionati giovanili. Rimarrà un gande bagaglio di esperienza che permetterà alle ragazze di essere ancora più pronte e motivate a testarsi ad un livello sempre più alto dalla prossima stagione».

Alto ritmo. In campo una squadra che gioca una pallacanestro ad altissimi ritmi. «Siamo una squadra – prosegue il coach sassarese - che per esprimere il suo potenziale ha bisogno di giocare ad alto ritmo su tutto il campo. Cerchiamo di avere sempre rotazioni più ampie possibili per tenere alta l'intensità nei 40 minuti. Abbiamo un gioco molto libero, l'idea è di dare meno punti di riferimento possibili alle avversarie».

Crescita. Un dominio che, però, non deve mettere in secondo piano quella che è la volontà del sodalizio sassarese: preparare le ragazze da un punto di vista tecnico e fisico. «La serie C – prosegue Doro – per noi è un campionato di formazione, molte partite sono state toste da un punto di vista fisico e delle letture in campo, indipendentemente dal punteggio finale. Le ragazze si trovano davanti a difficoltà che nei campionati giovanili non affrontano».

I prossimi impegni. Il Basket 90, già sicuro di esser primo, prima della fase playoff dovrà scendere in campo per due recuperi: il primo è in programma sabato, in casa, contro il Basket Quartu, il secondo mercoledì prossimo ad Alghero contro la Coral.

