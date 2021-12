Presentati i Campionati sardi assoluti di tennis, che si disputeranno da domani a sabato 18 dicembre sui campi in green set del Tc Terranova di Olbia.

La presentazione. Il torneo è stato illustrato ieri mattina nel corner dell'aeroporto Costa Smeralda, adiacente al Karasardegna.it, main sponsor della manifestazione. Presenti i membri del Consiglio direttivo del circolo, guidati dal presidente Alessandro Masala, e Lucio Murru, in rappresentanza dello sponsor, mentre erano assenti per motivi istituzionali e hanno mandato i loro saluti il presidente della Fit Sardegna Daniela Congia e l'assessore comunale allo Sport Elena Casu.

Le iscrizioni. Ieri sono scadute le iscrizioni per i tennisti di Quarta categoria, mentre mercoledì 8 scadranno quelle per i doppi. Gli organizzatori, che hanno previsto due campi coperti per consentire la disputa del torneo anche in questo periodo particolarmente piovoso, hanno dichiarato che Manuela Mazzella nel singolare maschile e Barbara Dessolis in quello femminile (campioni uscenti 2019) dovrebbero essere della partita.

© Riproduzione riservata