Scontro diretto al PalaRestivo. Smaltita la delusione per la pesante battuta d'arresto di una settimana fa al PalaGiordani di Milano contro il Sanga, la Sardegna Marmi Cagliari riabbraccia il suo pubblico in occasione della sfida interna contro la Logiman Broni: un vero e proprio spareggio tra compagini che si trovano appaiate nella classifica della Serie A2 Femminile a quota 20 punti.

In virtù del successo ottenuto nel match d'andata (lo scorso 24 novembre) la Virtus ha in mano il 6° posto in graduatoria e vuole difenderlo dagli assalti delle lombarde, che dopo il cambio in panchina tra Magagnoli e Diamanti (esperto coach scudettato nel 2017 sulla panchina di Lucca) hanno preso a marciare con ritmi elevati. Nelle ultime settimane, infatti, la Logiman è riuscita a conquistare punti contro di San Giovanni Valdarno (80-67), Benevento (89-36) e Livorno, superata la scorsa settimana con il punteggio di 70-38.

La Virtus è avvisata: «Contro Broni ci giochiamo una gran fetta di salvezza», afferma la giocatrice biancoblù Emanuela Trozzola, «vincere significa avvicinarci sempre più all’obbiettivo stagionale che, come più volte detto, anche dal presidente Pellegrini e dallo staff tecnico, è rappresentato dalla salvezza. Due punti che ci consentirebbero anche di prendere una boccata d’ossigeno, dopo le due ultime prestazioni purtroppo negative e prima della sosta per la Coppa Italia».

La Virtus sa come battere Broni: «All’andata vincemmo, seppur di poco», ricorda l'ex Campobasso, «ma da allora le cose sono cambiate. Loro con l’avvento di coach Diamanti sono cresciute tantissimo e hanno trovato la via della vittoria, allontanandosi dalle zone basse della graduatoria ed entrando con pieno merito in zona playoff. Faranno di tutto per metterci il bastone tra le ruote», conclude, «ma noi dobbiamo essere brave a non cadere nelle loro trappole, fare il nostro gioco e soprattutto essere lucide in attacco e concentrate in difesa».

© Riproduzione riservata