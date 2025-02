La Sardegna Marmi Cagliari ha rialzato la testa. Dopo due sconfitte consecutive nel campionato di A2, sabato scorso la squadra di coach Staico ha ripreso il suo cammino in zona playoff espugnano con autorità il parquet di Arese, casa delle Foxes Giussano impelagate in zona salvezza.

In terra lombarda, le virtussine hanno saputo ritrovare non solo i due punti, ma anche quel bel gioco e quella brillantezza che erano emerse nel girone d'andata. Decisiva, soprattutto, la prestazione di squadra: ad Arese, a brillare è stata soprattutto Diana Valtcheva, che ha fatto impazzire la difesa del Giussano, mettendo a segno 18 punti e catturando 7 rimbalzi.

Ma tutte le biancoblù hanno saputo dare un contributo davvero importante ai fini della vittoria. Da Monika Naczk, puntuale in cabina di regia, a Mounia El Habbab, devastante sotto le plance e al tiro (17 punti). Bene anche Emanuela Trozzola, che non si è risparmiata in difesa, e Chiara Cadoni, una certezza quando c’è da fare a sportellate sotto canestro. Positive anche Tea Peric e capitan Laura Pellegrini.

«È stata una vittoria del gruppo», commenta coach Fabrizio Staico. «Abbiamo iniziato male la gara, anche perché loro sembravano abbastanza sul pezzo e riuscivano a trovare con facilità la via del canestro. Noi le abbiamo quasi riprese, poi quelle tre triple tra i due quarti, ci hanno fatto davvero male. Loro sono scattate in avanti in maniera preoccupante. Ma la cosa bella è che le ragazze hanno reagito e bene. Hanno preso le misure e rintuzzato le distanze giocando una buona difesa e piazzando il break che alla fine è risultato vincente».

Sulla stessa lunghezza d'onda Diana Valtcheva: «La bella prova è di tutta la squadra, io ho solo contribuito. Diciamo che la scossa da parte nostra è arrivata al termine del secondo periodo, quando abbiamo incrementato il ritmo e abbiamo spinto fino alla fine, motivati dal sentimento e dalla voglia di vincere una partita del genere, alla nostra portata, e di prendere i due punti essenziali ai fini della salvezza». Il mirino si sposta subito sulla gara interna contro Torino: «Lavoreremo per farci trovare pronte», evidenzia. «Riprenderemo da dove abbiamo chiuso, ovvero dalla stessa voglia e determinazione espressa oggi in campo con l’obbiettivo di trovare una bella vittoria davanti al nostro pubblico».

