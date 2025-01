Un colpo esterno per cancellare l'ultimo scivolone interno contro Livorno. La Sardegna Marmi Cagliari fa rotta verso il Piemonte, dove sabato (palla a due alle 17) sarà ospite della Tecnoengineering Moncalieri nel 17° turno della Serie A2 Femminile di basket.

Al cospetto di un avversario impelagato in zona playout (10 punti con un bilancio di 5 vittorie e 11 sconfitte), le biancoblù di Staico puntano a ritrovare quello smalto visto per tutto il girone d'andata anche lontano dal PalaRestivo. Benché l'obiettivo stagionale sia sempre stato la salvezza, la Virtus è riuscita a costruirsi la chance di lottare per i playoff, e ora vuole provare ad andare fino in fondo.

Sconfitte nell'ultimo turno nello scontro salvezza contro Giussano, le padrone di casa saranno animate da grande voglia di riscatto e punteranno forte sul talento dell'ex Alghero e Sassari Mitreva, miglior realizzatrice di squadra insieme alla lunga Ngamene.

Nel match d'andata, giocato al PalaRestivo lo scorso 26 ottobre, la squadra cagliaritana ebbe la meglio per 54-51: decisivi i 15 punti della playmaker polacca Naczk e i 18 di Mounia El Habbab.

