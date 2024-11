Con il rinvio del match tra Nuova Icom Selargius e Jolly Acli Livorno, causa impegno dell'ala/pivot giallonera Favre con la nazionale svizzera (recupero in programma il 27 novembre), la Sardegna Marmi Cagliari è l'unica formazione sarda a scendere in campo nel weekend della Serie A2 Femminile di basket.

Per la formazione di coach Fabrizio Staico, rinvigorita dalle ultime due affermazioni consecutive in casa contro Moncalieri e Giussano che l'hanno proiettata al sesto posto in classifica, c'è la trasferta di Venaria Reale contro il Torino Teen Basket (sabato, ore 17).

In un momento di grande entusiasmo e autostima, la Virtus non parte certamente battuta al cospetto di un'avversaria che fin qui ha raccolto 2 successi e 3 sconfitte. L'obiettivo è cogliere la prima vittoria lontano da via Pessagno: «Le ragazze hanno continuato a lavorare con grande impegno fin dalla ripresa degli allenamenti», dice il tecnico della Sardegna Marmi Fabrizio Staico. «Andremo a Torino con la solita umiltà e determinazione per provare a vincere. Abbiamo le qualità e la forza per riuscire a fare nostro il match e trovare la prima vittoria esterna della stagione. È ovvio che ci scontreremo con un avversario che non ha ancora vinto tra le mura di casa e che vorrebbe farlo proprio contro di noi. È una squadra ricca di centimetri, con alcune tiratrici pericolose, ma come abbiamo dimostrato anche sabato scorso contro Giussano, le ragazze hanno i numeri per riuscire a bloccare qualsiasi focolaio. Sono fiducioso anche perché vedo in loro l’entusiasmo e la voglia di fare. Grinta, determinazione e voglia di vincere: questo ci porteremo a Torino per riuscire a rientrare a casa con due importanti punti salvezza».

