La Sardegna del tennis ha i suoi giovani campioni. Li ha decisi il 32esimo Torneo Emma Angelini, valido come Campionato giovanile sardo 2022, con duecento partecipanti sui campi dell'Asd Le Saline. In palio, i titoli isolani Under 9, 10, 12, 14 e 16 maschili e femminili

I nuovi campioni regionali sono Alessandro Ceccarelli (Ct Decimomannu) per l'Under 9 maschile; Leonardo Franzinu (Tc 70 Oristano) e Alessia Sagredin (Tc Cagliari) per l'Under 10; Daniel Frasconi (Geovillage Sporting Club) e Sara Oppo (Quattro Mori Tennis Team) per l'Under 12; Aleksej Sarritzu (Quattro Mori Tennis Team) e Aurora Deidda (Asd Milano 26) per l'Under 14; Mauro Spanu e Francesca Mostallino (entrambi del Tc Cagliari) per l'Under 16.

