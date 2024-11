Il messaggio della Curva Mare è chiaro: “La Rosa non si tocca!”, recita lo striscione trovato dall’Olbia questa mattina al “Nespoli” prima della rifinitura. E lo è, altrettanto chiara, la risposta di Zé Maria, che l’ha fatto prontamente rimuovere.

Manco il tempo di sedersi sulla panchina dei bianchi che il tecnico brasiliano, arrivato la settimana scorsa, è già alle prese con una bella gatta da pelare, che va oltre l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra, penultima in classifica. Aspettando le dichiarazioni pre partita dell’ex Inter – che dovrebbero arrivare direttamente dall’ufficio stampa, dal momento che la canonica conferenza della vigilia è stata annullata – e la lista dei convocati per la gara esterna con la Cynthialbalonga, in programma domani alle 14.30 per la 13ª giornata di Serie D, è facile intuire che il capitano non partirà per la trasferta laziale.

Così come gli altri epurati Anelli e Santi, invitati nei giorni scorsi a risolvere il contratto e a farsi da parte. Intanto, La Rosa e gli altri due “senatori” non hanno partecipato alla rifinitura.

