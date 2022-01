Il futuro del ciclismo sardo porta il suo nome, le speranze di riscossa di un intero movimento sono riposte nel giovane Gabriele Porta, ventunenne di Guspini capace nel 2021 di conquistare un ottimo quattordicesimo posto al Giro d’Italia Under 23. La gara più prestigiosa, costituita da dieci tappe che lo hanno visto correre con maturità, progredendo giorno dopo giorno e dimostrando ottime qualità di scalatore, consentendogli di arrivare a ridosso dei più forti del movimento dilettantistico.

Gli obiettivi. Il 2022 sarà per Porta il quarto e ultimo anno tra gli Under 23 e gli obiettivi ambiziosi non mancano. “Mi sono trasferito in una nuova squadra’’, fa sapere, “la Petroli Firenze Hopplà e non vedo l’ora di debuttare: avevo bisogno di nuovi stimoli, voglio vedere un ambiente nuovo, cogliere le differenze nella preparazione e vedere dove posso arrivare. Sicuramente, l'obiettivo principale è quello del Giro d’Italia Under 23 dove spero di cogliere una top ten o anche qualcosa di meglio’’. L'inverno di Porta procede con tranquillità, con pedalate da almeno 100 chilometri al giorno sui sentieri di Santadi, Torre dei Corsari, Masua, prediligendo le asperità del complesso minerario del Montevecchio, sua meta di allenamento privilegiata già da bambino, e la salita del Passo Bidderdì dove, di recente, è transitato anche Fabio Aru, in Sardegna per le festività natalizie.

L’esempio da emulare.E proprio ad Aru non poteva che essere rivolta l'ammirazione del talentuoso scalatore Porta, cresciuto con le imprese di Ivan Basso e che ha trovato nel Cavaliere dei Quattro Mori un ulteriore esempio da seguire ed emulare. “Aru per me sarà sempre un punto di riferimento unico’’, conclude. “La sua storia è fatta di sacrifici, vittorie e momenti difficili affrontati sempre con il massimo impegno. Grazie alla sua tenacia è riuscito a varcare il Tirreno dimostrando il valore di un'Isola intera. Spero di incontrarlo personalmente, sarebbe un onore immenso per me poterci parlare e pedalare assieme’’.

