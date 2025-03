Il primato della Resinglass Olbia (per ora) è salvo. All’indomani 2ª giornata di ritorno della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, l’Hermaea si conferma capolista con 38 punti nonostante la sconfitta subita a Imola nell’anticipo di sabato.

Il turno che si è completato ieri ha riservato non poche soprese, col kappaò dell’Offanengo a Lecco e quello dell’Albese Como sul campo del Casalmaggiore, risultati che favoriscono le galluresi, che mantengono la vetta a pari punti con l’Offanengo, rispetto al quale vantano una vittoria in più, e il vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione lariana.

Ma per chiudere la stagione da prima in classifica, diventato l’obiettivo della squadra di Dino Guadalupi dopo la salvezza conquistata con quattro turni d’anticipo, sarà necessario ripartire con un successo già domenica nella trasferta in casa del Castelfranco Pisa, ancora a caccia di punti per confermare la categoria. Anche per vendicare la sconfitta dell’andata, gara che vide la rimonta delle toscane, sotto 2-0 e a segno infine al tie-break.

