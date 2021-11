E’ la Rari Nantes Cagliari, la capolista della seconda fase del torneo regionale di pallanuoto, riservata alle formazioni Under 18 maschili più l’A2 femminile.

Nella vasca di Terramaini la squadra cagliaritana, accompagnata dal dirigente Michele Lavagna, ha vinto tutti e tre gli incontri in programma, battendo in successione Antares, Acquasport e Atlantide.

Prima. Dopo i primi nove match incrociati, guida la classifica con 9 punti, seguita dall’Oppidum a pari punti con la Promogest femminile (7), Antares 3, mentre Atlantide e Acquasport chiudono a quota 0. Per la Promogest rosa, al debutto in gara dopo l’arrivo in panchina di Rocco Casciotto, decisiva la prestazione delle attaccanti Veronica Melis e Jana Simonetti.

Il torneo, organizzato dal comitato regionale federale per consolidare la preparazione in vista dei prossimi campionati nazionali, riprenderà l’11 dicembre, con le prossime sei partite, tra cui spiccano gli scontri diretti Rari Nantes Cagliari - Promogest A2F e Rari Nantes Cagliari – Oppidum.

La fase finale. Nella stessa data si svolgerà la fase finale per il raggruppamento che accorpa le rappresentative Under 20, serie C e Master. In apertura di giornata, le semifinali Promosport serie C-Acquasport e Promosport Under 20-Atlantide. A seguire, la finalissima.

