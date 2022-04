Una Raimond Sassari attenta e paziente si è aggiudicata lo scontro diretto col Pressano per 33-25 e ha consolidato il terzo posto nell’A1 maschile di pallamano raddoppiando il distacco dagli avversari, quarti a -4. Dopo un primo tempo equilibrato (15-14), e un primo assalto firmato Querin ma sventato da Dainese, il sassarese Bronzo ha firmato lo strappo che gli ospiti non sono riusciti a ricucire. I turritani torneranno in campo mercoledì (19.30) in casa del Brixen per recuperare la terza di ritorno.

In A2 maschile, frena la Verdeazzurro Sassari, sconfitta 31-22 a San Lazzaro di Savena. I padroni di casa hanno scavato il solco nella ripresa, dopo essere arrivati all’intervallo in vantaggio di misura (13-12). Una sconfitta che tuttavia, complice il contemporaneo stop interno del Teramo, battuto 26-29 da Casa Italia, non ha compromesso il terzo posto in condivisione con gli abruzzesi.

Femminile. Nell’ultima giornata del girone A dell’A2 femminile, la Città del Redentore si è aggiudicata per 44-22 (22-9 p.t.) il derby sardo con la Lions Sassari giocato a Nuoro. Tra le turritane bene Fatou Ndiaye (10 reti) e Mazzitelli (7), mentre tra le padrone di casa si sono distinte ancora la capitana Musina (7), Belardinelli (5) e il trio Puddu-Arpi-Ferrari. Le nuoresi chiudono la prima storica stagione in A2 con un pregevole quarto posto e un bottino di 12 punti, mentre le sassaresi sono seste a quota 8. Qualcosa potrebbe ancora cambiare nell’ordine d’arrivo finale, visto che ci sono ancora alcuni recupero da disputare. Tra questi anche Selargius-Leno, in programma alle 17 di mercoledì. Oggi le selargine sono state battute in casa dalla Leonessa Brescia per 19-34 (6-19 p.t.), ma nonostante l’ultimo posto in classifica a -3, non sono previste retrocessioni. “Questo per noi è stato l’anno zero, abbiamo conosciuto molte delle ragazze a inizio stagione e abbiamo deciso di lavorare su un progetto a lungo termine. Siamo stati condizionati a lungo da Covid e infortuni, ma siamo felici e l’anno prossimo proveremo a fare di meglio con queste giocatrici straordinarie”, ha commentato il presidente dell’Handball Selargius, Roberto Campus.

