L’ultima giornata della stagione regolare della A Gold si preannuncia scoppiettante, visto che vedrà, una contro l’altra, le prime quattro in classifica: darà alle protagoniste della massima serie maschile di pallamano la possibilità di rivedere le posizioni in vista dei playoff scudetto.

L’appuntamento è per le 19 di domani: mentre il Merano, secondo a meno due dalla vetta, ospiterà la capolista Brixen, la Raimond Sassari, quarta a due lunghezze dal terzo posto occupato dal Fasano, ospiterà al PalaSantoru proprio la squadra pugliese.

Per strappare la terza piazza alla Junior, che lo scorso anno chiuse la stagione regolare in vetta e fu poi battuta in finale scudetto dai “cugini” del Conversano, i sassaresi dovranno vincere con almeno 4 gol di scarto, per ribaltare il 37-34 subito in Puglia nella gara d’andata. Un’impresa che, da quando “Zupo” Equisoain ha preso il timone rossoblù, non sembra così ardua, viste anche le 11 vittorie consecutive inanellate dalla Raimond negli ultimi mesi.

A2 maschile. Mentre la serie cadetta femminile osserverà un altro turno di riposo, nel girone B della A2 maschile la Verdeazzurro Sassari sarà chiamata a disputare l’ultimo incontro della stagione regolare prima dei playoff della A Silver, ottenuti grazie al sesto posto in classifica.

I turritani, sesti a quota 31, alle 16 di domani disputeranno un match del tutto ininfluente sul campo del San Lazzaro, matematicamente secondo nel girone e quindi già con la testa ai playoff promozione per la A Gold. La trasferta resterà comunque un interessante banco di prova in vista dei playoff, che potrebbero regalare alla Verdeazzurro, veterana della A2, un interessante salto di categoria.

