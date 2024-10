La Raimond Sassari è pronta a concentrarsi sul campionato di A Gold di pallamano dopo l’amara eliminazione al secondo turno della Ehf European Cup. I rossoblù, che all’andata erano stati sconfitti 38-39 a Sassari, hanno cercato di ribaltare il risultato nella gara di ritorno giocata nel weekend in Bosnia ma, al termine di match molto equilibrato, in cui i turritani hanno dovuto fare a meno di Bronzo e De Oliveira, l’Izvidac si è imposto 32-28 e ha staccato il pass per il terzo round continentale. Adesso testa al turno infrasettimanale che alle 18.30 di giovedì 31 vedrà la Raimond ospitare il Cassano Magnago al PalaSantoru, formazione che occupa il secondo posto con tre punti in più dei sassaresi, terzi ma con una partita da recuperare. Un appuntamento a cui Sassari arriva carica, perché dalla Ehf Cup è uscita a testa alta, come testimonia il commento del ds Andrea Giordo: «Gara giocata con il piglio giusto, siamo stati sempre in partita riuscendo a restare sempre attaccati ai nostri avversari. L’Izvidac è scappato via solo nei minuti finali, complice anche un duo arbitrale che ha preso qualche decisione quantomeno controversa. Non posso far altro che fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo giocato due partite di buon livello, sono soddisfatto dell’atteggiamento e delle prestazioni della squadra in questi 120 minuti. Anche se privi di due giocatori importanti abbiamo dato saggio della forza mentale, e non solo, di cui dispone questo gruppo».

A Silver. Nella serie cadetta, dopo due vittorie consecutive la Verdeazzurro Sassari è stata battuta 31-30 a Chieti dal Campus Italia dopo aver chiuso il primo tempo sul 14-14. I turritani sono stati condizionati dall’espulsione di Ribeiro, avvenuta al 40’ per somma di due minuti. Adesso due settimane di pausa, poi la Verdeazzurro tornerà in campo, alle 18.30 del 16 novembre, sul campo dell’Haenna.

Femminile. In A1 femminile, la Lions, ultima a zero dopo sei partite, alle 16.30 di sabato ospiterà il Leno, ottavi con quattro punti. In A2 femminile, le tre sarde scenderanno tutte in campo sabato pomeriggio. Alle 14.30, la Man Città del Redentore ospiterà il Ferrarin alla Polivalente, sullo stesso campo dove alle 18.30 si giocherà il derby sardo tra Hac Nuoro e Raimond Sassari.

