Il weekend della pallamano si è chiuso col successo della Raimond Sassari in A Gold, seconda a meno uno dalla vetta, e la sconfitta di misura della Verdeazzurro in A2 maschile.

I rossoblù di coach Luigi Passino, privi di Grbavac, hanno affrontato l’Albatro Siracusa e, dopo un primo tempo equilibrato finito 12-11, hanno scavato il solco nella ripresa, fino al 30-21 finale. Migliori realizzatori, tutti a quota sei, Bronzo, De Oliveira e Mijatovic.

A2 maschile. La Verdeazzurro Sassari, impegnata sul parquet del Chiaravalle, squadra con cui condivideva il quarto posto, è stata sconfitta 30-29 dopo aver archiviato in pareggio il primo tempo (15-15). Una “punizione” troppo severa per i turritani, che al termine di un match giocato ad armi pari, è scivolata al quinto posto ed è ferma a quota dieci, ora assieme al Camerano. Top scorer dell’incontro, Mota, unico in doppia cifra con undici reti.

