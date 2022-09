Weekend altoatesino per la Raimond Sassari, impegnata a Bressanone nella gara di ritorno del primo turno di Ehf Cup. L’atipico doppio derby tricolore giocato su un palcoscenico europeo si rivelerà decisivo per le sorti delle due squadre italiane di pallamano nella competizione continentale e, dopo il match di andata giocato al PalaSantoru e vinto dai turritani per 29-24, la bilancia pende lievemente a favore dei rossoblù in virtù del prezioso +5 messo in cassaforte sabato scorso.

Impensabile, però, sarebbe presentarsi al Palasport di Bressanone con l’idea di limitarsi a gestire il vantaggio. Alle 19 di oggi, quella tra Brixen e Raimond sarà partita vera.

“Ci attende una dura e decisiva battaglia. Il Brixen sarà molto carico e deciso a ribaltare il risultato, noi dovremo dimostrare che abbiamo più fame di loro e la voglia di passare al turno successivo senza badare al parziale della gara d’andata”, ha commentato coach Luigi Passino. “Dovremo fare i conti con diverse assenze, tra cui il terzino Mijatovic, ancora out a causa di una lesione muscolare. Non è un momento fortunato ma non vogliamo piangerci addosso: ci giocheremo tutto senza risparmio”.

A2. Nel girone B dell’A2 maschile impegno casalingo per la Verdeazzurro Sassari, che alle 16.30 ospiterà l’attrezzata Cingoli, prima a quota quattro a braccetto con Ferrara, Parma e San Lazzaro. La squadra allenata da Patrizia Canu e Patrizia Cossu, quinta con Camerano e Chiaravalle, ha raccolto due punti in altrettante giornate di campionato e domani proverà a sfruttare ancora il fattore campo come ha fatto lo scorso weekend, quando si è imposta per 33-31 sul Monteprandone.

© Riproduzione riservata