Le positività riscontrate nel gruppo squadra del Brixen hanno portato al rinvio a data da destinarsi dell’incontro di A1 maschile di pallamano con la Raimond Sassari, che godrà così di un turno di riposo extra, utilissimo per ricaricare le batterie dopo le fatiche di Salsomaggiore, valse la vittoria in Coppa Italia, e l’impegno in campionato col Carpi.

Pausa rigeneratrice. Lo stop, che consentirà ai giocatori anche di superare acciacchi e infortuni, su tutti quello rimediato dall’implacabile terzino Tabanguet, è stato sfruttato dai rossoblù anche per onorare gli impegni istituzionali. Nel pomeriggio, infatti, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra rossoblù sono stati ricevuti in Consiglio comunale a Sassari, accolti dalle massime cariche cittadine, hanno presentato alla città la Coppa Italia vinta lo scorso 6 febbraio, il primo trofeo della storia della Raimond e la prima Coppa Italia nella storia della pallamano maschile sarda.

Gli altri campionati. Se i rossoblù sassaresi osserveranno un turno di riposo, non sarà lo stesso per i cugini della Verdeazzurro, che in A2 maschile saranno impegnati nel recupero della trasferta a Pescara, saltata due settimane fa e riprogrammata per le 20 di martedì 22. Nella serie cadetta femminile, invece, occhi puntati sulla Città del Redentore che, messo in cassaforte il pesante 20-31 siglato in casa del Ferrarin, proverà a ripetersi alle 15.30 di sabato nel recupero della 1ª giornata di ritorno, in programma sul campo dell’insidiosa Leonessa Brescia, capolista del girone A con 16 punti all’attivo, dieci in più delle nuoresi. A riposo, infine, Selargius e Lions Sassari.

© Riproduzione riservata