La Raimond Sassari, terza nella classifica dell’A1 maschile di pallamano, si appresta a vivere dieci giorni di fuoco, in cui dovrà misurarsi con altre tre squadre di vertice. Alle 18.30 di domani arriverà al PalaSantoru il Pressano, quarto a quota 27, due punti in meno dei rossoblù. Un match fondamentale, che coach Passino e i suoi ragazzi stanno preparando con cura. Per questo la Raimond ha chiamato a raccolta i propri tifosi, un’arma in più per avere la meglio sugli agguerriti ospiti. Giocata la partita col Pressano, i sassaresi avranno alcuni giorni di tempo per preparare la trasferta in casa della quinta in classifica, il Brixen. Il recupero della 3ª di ritorno si giocherà mercoledì alle 19.30, poi testa al big match sul parquet della capolista Junior Fasano, fissato per le 19 di sabato 9.

In A2 maschile, intanto, la Verdeazzurro Sassari sarà impegnata in trasferta. Alle 16 di domani, i turritani guidati da Patrizia Canu e Patrizia Cossu faranno visita al San Lazzaro, formazione che occupa il 5º posto nel girone B con 22 punti, cinque in meno dei sassaresi.

Nell’A2 femminile, invece, è ancora tempo di derby. Dopo aver vinto 51-21 col Selargius, alle 18.30 di domani la Lions Sassari si misurerà con la Città del Redentore alla Polivalente di Nuoro. A chiudere il sipario sul primo weekend di aprile, alle 14 di domenica, sarà infine il Selargius, che ospiterà a Monserrato la Leonessa Brescia.

