Per la Raimond Sassari in arrivo dieci giorni cruciali per la stagione 2023, visto che per due volte in otto giorni affronterà il Conversano campione d’Italia, prima in campionato e poi in Coppa Italia.

In A Gold di pallamano, i rossoblù sono sesti a quota 21, a -4 dal quarto posto che vale i playoff, mentre i pugliesi sono terzi con 25 punti. L’ultimo scontro tra le due formazioni risale a pochi giorni prima di Natale, quando nella Supercoppa giocata a Chieti, lo scudettato Conversano si impose di misura sulla Raimond, detentrice della Coppa Italia. Domani, alle 18.30, le due squadre si affronteranno nell’incontro valevole per la 16ª giornata di A Gold, e sarà un match pesantissimo in chiave playoff. Poi, il prossimo weekend, a Rimini si giocherà la Final8 di Coppa Italia e le due formazioni si ritroveranno di nuovo faccia a faccia nei quarti di finale, sfida da dentro o fuori.

All’andata, in campionato, finì 34-31 per i pugliesi, che siglarono il bis a dicembre in Coppa (30-29). Adesso, però, la Raimond dovrà cambiare passo se vorrà continuare a puntare in alto e, come sottolineato da coach Zupo, bisognerà fare subito due buone gare per provare a centrare l’obiettivo: “Giocheremo due partite contro i campioni d’Italia del Conversano, due partite molto importanti. La prima, in casa, sarà complicata e difficile, ma lotteremo per vincere e per essere al massimo. In palio due punti d’oro in chiave playoff, speriamo che il pubblico sassarese sia numeroso e si diverta vedendo una partita intensa. Dopo 6 giorni li ritroveremo in Coppa, a Rimini, quindi quasi in campo neutro, ed è chiaro che entrambi avremo come riferimento la partita di domani per correggere eventuali errori del match precedente. Ogni gara ha la sua storia e sono sicuro che nessuno dei due match sarà semplice per entrambe le squadre”.

A2 maschile. Intanto, nel girone B della A2 maschile, alle 16.30 di domani la Verdeazzurro Sassari farà visita al Camerano. I sassaresi, sesti con 19 punti, saranno impegnati sul campo della squadra che al momento li precede in classifica a quota 23. Entrambe arrivano all’appuntamento dopo una vittoria: i sassaresi si erano imposto sul Modena per 30-24 e il Camerano sul Monteprandone per 27-42.

© Riproduzione riservata