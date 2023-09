Fine settimana intenso per le squadre sarde di pallamano, a partire dalla Raimond Ego Sassari. I rossoblù, dopo il successo sul Carpi (40-23) nella prima giornata della A Gold, hanno poi incassato due sconfitte, contro Siracusa (28-22) e Cassano Magnago (29-30), che rendono una vittoria nella trasferta di domani a Rubiera indispensabile per non compromettere le proprie ambizioni. Alle 18 la Raimond farà visita a una squadra che finora ha raccolto solo un punto in tre partite, nel pari col Pressano. I sassaresi, sesti a quota due punti, proveranno a contare sul top scorer del torneo Christian Manojlovic per riavvicinarsi alla vetta, occupata da Brixen, Cassano, Conversano, Bolzano e Fasano, a punteggio pieno.

In A Silver, invece, la Verdeazzurro Sassari alle 17.30 di domani farà visita al Cus Palermo. I sassaresi nella prima di campionato hanno conquistato il primo punto nel pareggio interno col Romagna (23-23), mentre i palermitani sono reduci dalla sconfitta per 33-0 incassata nel derby siciliano con l’Enna.

In A1 femminile, invece, la Lions Sassari cercherà di sbloccarsi nel match in programma alle 10.30 di domenica al PalaSantoru, che vedrà le leonesse opposte all'attrezzata vice capolista Pontinia. Nelle prime tre giornate, le sassaresi, esordienti nella categoria, sono state battute da Casalgrande (38-24), Mezzocorona (21-26) e Brixen (41-18).

