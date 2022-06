Squadra (che vince) confermata quasi in toto, imprenditori alla porta interessati a rafforzare il club, colpi di mercato in arrivo: attorno alla brava e simpatica Verde Isola di Carloforte, capace di stravincere il campionato di Prima Categoria e di fiondarsi in Promozione, si sta sviluppando un virtuoso effetto domino perché il club presieduto da Beppe Buzzo non ha intenzione di stare troppo alla finestra: "Ora valutiamo che tipo di gironi di Promozione nasceranno, quante squadre e con quali ambizioni, poi cercheremo di galleggiare sino a dicembre, ma se le cose dovessero prendere il verso giusto allora per la lotta Eccellenza potremmo esserci anche noi perché non ho alcuna intenzione di rimanere più di un paio di anni in Promozione".

Si punta al salto in Eccellenza. In effetti il presidente non ha mi nascosto che le mire della Verde Isola, club che ha riscosso la simpatia di personaggi stranoti come Arrigo Sacchi e del ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato, è quella di puntare alla massima serie regionale: "Vero è che il blocco della squadra resta quasi del tutto, ma cerchiamo di ringiovanire e stiamo puntando un paio di ragazzi 2002-03 che farebbero al caso nostro". L'aspetto positivo è che tutti i calciatori tabarchini vorrebbero restare, sia per una questione affettiva, sia perchè il club sta garantendo condizioni serie.

