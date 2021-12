Finisce 2-2 il match di andata tra Bal Lumezzane e Tc Cagliari valido come finale playoff che mette in palio la promozione in serie A1 di tennis femminile a squadre. La greca Despina Papamichail ha conquistato il primo turno cagliaritano (6-3, 6-3 alla svizzera Ylena In-Albon), ma le padrone di casa hanno ribaltato il risultato con le vittorie di Chiara Catini (6-2, 2-6, 6-3 su Dalila Spiteri) e di Rubina Marta De Ponti (6-4, 6-0 su Barbara Dessolis).

Campo difficile. “Giornata difficile, soprattutto perché abbiamo giocato su un campo molto veloce, che normalmente non si trova nel circuito mondiale. Le ragazze non avevano mai giocato su un campo così. Lo sapevamo, sentendo i commenti delle altre squadre, quindi ci siamo preparati soprattutto mentalmente”, dichiara il capitano del Tc Cagliari Martin Vassallo Arguello, “Le ragazze sono state molto concentrate, pazienti sugli errori, per cercare buone sensazioni, giocando molto bene e facendo una buona figura. Sono contento per questo”.

Doppio decisivo. Il doppio è stato vinto dalla coppia cagliaritana Papamichail-Dessolis, 7-6(3), 6-1 su Catini-De Ponti. “Vincerlo era molto importante, il 2-2 ci aiuta. Ora giocheremo sulla terra a Cagliari. Ci alleneremo bene, concentrati e lotteremo fino alla fine, come abbiamo sempre fatto. Le ragazze dimostreranno che il Tc Cagliari porta avanti una filosofia di rispetto, professionalità, serietà, lottando ogni punto. Se vinceremo bene, sennò faremo i complimenti ad avversarie forti”, conclude il tecnico argentino.

