Dopo gli anticipi di ieri, dalla D alla Seconda categoria si torna oggi in campo.

Grande l'attesa fra i tifosi. Tra l'altro, in Prima e Seconda categoria, si gioca la prima giornata della stagione. In Serie D va in scena la quinta giornata. Inizia, alle 13.30, l’Atletico Uri che riceve la Paganese. I giallorossi, reduci dalla vittoria con la Cos, inseguono il primo successo interno. Un’ora dopo il fischio di inizio di Casertana-Costa Orientale Sarda.

La squadra di Francesco Loi spera di ripetere la prova di Artena. Trasferta (ore 15) anche per l’Ilvamaddalena di Aldo Gardini, attesa dal Portici. Al “Biagio Pirina”, alle 15, l’Arzachena affronta la Lupa Frascati. Gli smeraldini puntano al tris interno.

In Eccellenza, si gioca (ore 16) oggi l’ottava giornata. Riflettori puntati su Ferrini Cagliari-Latte Dolce. Spiccano anche Iglesias-Ossese, Taloro-Nuorese e Lanusei-Villacidrese. Le altre Arbus-Bosa, Carbonia-Calangianus, San Teodoro-Li Punti e Sant’Elena-Monastir (campo Mulinu Becciu a Cagliari).

Si completa oggi (ore 16) la prima giornata di Promozione: Orrolese-Andromeda, Gonnos-Verde Isola e Villasimius-Cortoghiana (girone A), Abbasanta-Bittese, Barisardo-Terralba, Idolo-Arborea, Fonni-Tortolì (ore 17) e Tonara-Santa Giusta (B), Buddusò-Macomerese, Lanteri-Luogosanto, Porto Torres-Oschirese e Usinese-Bonorva (C).

