Sul campo ha vinto per 2-1 contro il Macomer, fuori ha trionfato sulla riconoscenza e sul ricordo di una giovane vita purtroppo venuta mancare troppo presto.

Mancano cinque minuti all'inizio della partita quando la dirigenza della Polisportiva Thiesi, squadra che milita nel girone C del campionato di prima categoria, scende in campo con una maglietta bianca per ricordare Lella Olmetto, dirigente dei neroverdi scomparsa alcuni giorni fa per un male incurabile e contro il quale lottava da anni.

Una scomparsa che ha suscitato profondo dolore nella comunità del Meilogu e in tutto il circondario dove era stimata e ben voluta da tutti. Per questo la dirigenza ha voluto proporre questo gesto importante per ricordarla.

