La terza edizione del campionato Open Femminile Msp è andata in archivio con il successo della PGS Condor Monserrato. Nella finale giocata ieri sera, a Sinnai, la squadra allenata da Pinella Puddu ha superato le padrone di casa per 66-50 al termine di un incontro sostanzialmente equilibrato anche se Murgia e compagne hanno chiuso in vantaggio di 16 lunghezze. Il Sinnai ha messo la testa avanti (27-26) sul finire della seconda frazione con un tiro libero di Federica Fratta, per poi andare all'intervallo lungo sotto di 4 (27-31).

Lo strappo decisivo è arrivato negli ultimi 10' con i canestri di Lorena Scanu, Claudia Sacceddu, Annalisa Porcu (2 triple), ben coadiuvate dalle proprie compagne. Al termine dell'incontro le due squadre sono state premiate dal responsabile del settore pallacanestro Msp Alberto Manca e da Alberto Garau.

Il tabellino

Sinnai Basket: Baire, Meloni B. 5, Fratta 4, Pili 6, Nappi 8, Mancini 10, Basso 2, Pizzi 2, Castoni 2, Mainas 11. All. Atella.

Condor Monserrato: Diana 1, Sacceddu 11, Dessì, Loi, Piroddi 8, Murgia 13, Girau 2, Caria 2, Porcu 8, Scanu 13, Mascia 4, Trudu 4. All. Puddu.

Arbitri: Angius e Milia.

Parziali: 11-17; 16-14; 10-10; 13-25.



© Riproduzione riservata