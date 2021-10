Ma così bene. In otto stagioni nella Serie A2 di volley femminile l’Hermaea Olbia non era mai partita con due vittorie di fila.

I successi. Due successi maturati in casa contro Aragona e Sassuolo, il primo in rimonta al tie-break, il secondo netto in tre set, intervallati dal turno di riposo, che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. A partire dal prossimo appuntamento, che vedrà la squadra di Dino Guadalupi di scena domenica, nella prima trasferta della stagione, sul campo della capolista Millenium Brescia, già affrontata – ed è questo forse il vantaggio – durante la pre-season al Torneo Valchiavenna: la sfida è stata anticipata alle 16.

I nuovi innesti. L’altro vantaggio, più generale, riguarda la caratteristica di un roster che, rivoluzionato rispetto all’anno scorso, è privo di una stella assoluta, come ha ribadito nel post partita col Sassuolo, oltre al coach, anche Sofia Renieri. “La nostra forza sta nel non avere un giocatore di punta, che dal momento che va giù non hai altre risorse su cui contare”, ha detto l’opposto ex Macerata.

“È importante che ognuno trovi il suo spazio e possa dare il meglio di sé in ogni singola partita: diciamo che in questo momento chi sta facendo la differenza – ha aggiunto la 24enne giocatrice originaria di Lucca – è il nostro palleggiatore”. Ovvero Veronica Allasia. “Ci stiamo allenando per questo – conferma Renieri –, per poter contribuire tutte ed essere tutte protagoniste in ogni momento”.

