Sessant'anni di La Palma. Nel 2023 si celebrerà la ricorrenza dell'anniversario della creazione della celebre società cagliaritana, fondata nel 1963. Per l'occasione il club, con un passato glorioso che ha visto anche una stagione in Serie C2 (1989-1990, con Bernardo Mereu prima e Mario Tiddia poi come allenatori), si sta preparando al meglio riproponendosi con un occhio di riguardo per i giovani. Confermatissimo in panchina Igor Piro, alla terza stagione come allenatore e che nel mese di giugno era stato sondato anche dalla Nuorese (che poi ha preso Michele Tamponi), la novità è sul campo da gioco: le partite in casa saranno fuori Cagliari, a Elmas sul campo in sintetico che ospita la Frassinetti. I cagliaritani saranno per la terza stagione di fila di scena in Promozione.

La rosa. Piro avrà come assistenti Adolfo Saddi, Fabio Piras (che ha allenato l'Asseminese nella parte finale della scorsa Eccellenza) e un preparatore dei portieri in arrivo dal Sulcis. Con capitan Gigi Piras ci sarà il suo compagno di reparto in difesa Andrea Cossu, in porta Riccardo Pisu e Marco Lai. A centrocampo conferma anche per Daniel Zara, uno dei nomi di spicco della rosa, così come Silvio Puddu e Raffaele Corda. In attacco Musa Saho e la rivelazione dell'ultima stagione Nicolò Perra, ma sono in arrivo alcuni rinforzi in tutti i reparti per completare la rosa, che vedrà anche alcuni 2004 cresciuti nel club.

I giovani. Per il La Palma la parte del settore giovanile è ben seguita e in vista del sessantesimo anniversario la società presieduta da Gianni Cornacchia aumenterà ulteriormente la sua attenzione verso il vivaio, soprattutto per le categorie Élite Allievi e Giovanissimi. Si è già visto grande entusiasmo nello stage di pochi giorni fa nel campo del Vecchio Borgo Sant'Elia, sul cui sintetico si svolgeranno le attività del settore Élite. Fra i volti nuovi c'è quello di Davide Puddu, un passato da calciatore anche nel Cagliari (debuttò in Coppa Italia nel 2008 contro la Sampdoria), che guiderà la categoria Allievi Élite.

© Riproduzione riservata