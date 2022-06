Giorni di studio per Roberto Occhiuzzi. Dopo aver visitato le strutture dell’Olbia, lo stadio “Bruno Nespoli”, sede delle partite ufficiali in Serie C, e il campo di allenamento di Tanca Ludos, il neo tecnico dei bianchi passa in rassegna le schede dei “suoi” giocatori.

Che a oggi, in attesa dei rinnovi di Pisano e Van der Want, sono 14. Tanti gli effettivi sotto contratto col club gallurese per almeno un altro anno. E tra questi c’è pure Manuel Giandonato.

Lungi dal voler partire, per provare a cercare altrove quello spazio che gli è stato negato a Olbia nell’ultimo campionato, quando il mediano fu sacrificato sull’altare della variazione di modulo nel passaggio dal 4-3-1-2 al 3-4-1-2, l’ex Juve sarebbe invece molto motivato a restare, forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e del cambio in panchina.

Se fino a ieri i rumors lo davano potenzialmente in uscita, fonti vicine a Giandonato assicurano che il 30enne abruzzese, leader e veterano del gruppo con oltre 200 presenze tra i professionisti tra A, B e C, sarebbe al contrario determinato a riconquistare le chiavi del centrocampo in quella che sarebbe la sua quarta stagione in maglia bianca.

© Riproduzione riservata