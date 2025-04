La sconfitta di Gara 1 ha lasciato qualche rimpianto in casa Nuova Icom Selargius, ma la serie playoff di A2 Femminile contro la San Giorgio Mantova è tutt’altro che chiusa. Mercoledì pomeriggio, alla Palestra Esperia di Cagliari, le ragazze allenate da Vasilis Maslarinos proveranno a rimettere tutto in discussione contro una squadra solida ed esperta, che però le giallonere hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà.

«Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata – racconta la capitana Silvia Ceccarelli – ma siamo rimaste agganciate alla partita quasi fino alla fine, nonostante una giornata difficile al tiro. Gli errori ci sono stati, certo, e loro sono state brave ad approfittarne, ma non ci sentiamo battute».

Il Selargius riparte dalla buona prova difensiva e dalla consapevolezza, come sottolinea ancora Ceccarelli, «che possiamo giocarcela. In questi due giorni abbiamo lavorato con grande attenzione per sistemare alcune cose, in particolare contro la loro zona, e arrivare pronte a Gara 2».

Determinazione e spirito di gruppo saranno armi fondamentali, ma anche l’ambiente potrà fare la differenza. «Il fatto di giocare alla Palestra Esperia, con il nostro pubblico vicino, è un elemento in più – dice Ceccarelli –. Il sostegno dei tifosi ci ha dato energia per tutta la stagione e ora vogliamo restituire qualcosa. Sappiamo che sarà dura, ma scenderemo in campo con l’obiettivo di allungare la serie».

