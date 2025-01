Inizia col botto il 2025 della Nuova Icom Selargius. Al PalaVienna, le giallonere spazzano via la Scotti Empoli, giunta al PalaVienna coi gradi di co-capolista della Serie A2 Femminile di basket (69-50 il punteggio).

La squadra di Vasilis Maslarinos ha scelto il miglior modo per riscattare il ko nel derby pre natalizio contro la Virtus Cagliari e ha dominato la sfida con autorità. Dopo aver condotto con buon piglio nei primi 20 minuti, infatti, le selargine hanno fatto il vuoto nel terzo quarto mettendo in piedi un break di 25-0 che ha piegato le gambe delle toscane.

Il sesto successo stagionale permette al San Salvatore di salire a quota 12 punti in classifica e di riagganciare quell'ottava posizione che, a fine regular season, regalerebbe l'accesso ai playoff promozione.

La gara. Il San Salvatore è più in palla e si vede fin dai primissimi possessi: Mura e compagne sono aggressive sui due lati del campo e scappano subito con un parziale di 10-0. Empoli si sblocca dopo 4 minuti con Antonini, poi si riassesta e, pian piano, accorcia nel punteggio affidando spesso il pallone all'esperta Vente. Dopo essere andate sul -5 al 10', le empolesi rimontano fino al -1 in avvio di secondo quarto. La Nuova Icom accusa il colpo, Maslarinos chiama timeout e le sue ripartono con slancio, ritrovando preso le 10 lunghezze di vantaggio con Mura. Le ospiti, a questo punto, optano per l'arma della difesa a zona, che aiuta a dimezzare il gap alla pausa lunga (34-29).

Il terzo quarto è quello che cambia la sfida: con la sua energia, il San Salvatore travolge un avversario in confusione: Favre e compagne realizzano senza soste, firmando un 25-0 che non ammette repliche. Empoli si lascia prendere dal nervosismo (Vente e coach Cioni vengono espulsi per somma di falli tecnici) e, di fatto, esce dalla gara già sul -30. Il finale di gara è soltanto una lunga marcia di avvicinamento verso la vittoria per la Nuova Icom, che riparte con nuova convinzione nella lotta playoff.

San S. Selargius-Use Empoli 69-50

Nuova Icom Selargius: Mura 12, Berrad 11, Favre 25, Thiam 9, Ceccarelli 7, Madeddu, Ingenito, Pinna 5, Valenti, Porcu. Allenatore Maslarinos

Scotti Empoli: Colognesi 4, Ianezic 5, Castellani 12, Antonini 2, Vente 11, Tarkovicova 7, Leghissa 2, Ruffini 4, Ndiaye 1, Casini 2. Allenatore Cioni

Parziali: 21-16; 34-29; 61-35

