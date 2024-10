Nuovo assalto alla prima vittoria stagionale per la Nuova Icom Selargius, che dopo gli stop contro Torino e Milano cerca fortuna in casa della Salerno Ponteggi nel terzo turno della Serie A2 Femminile (sabato pomeriggio, ore 15.30).

A offrire uno spaccato dell'atmosfera della vigilia in casa giallonera è l'ala svizzera Lea Favre: «Fin qui le cose non sono andate come avremmo voluto», spiega, «i motivi sono diversi: in primis le assenze di alcune giocatrici per noi importanti, ma anche la necessità di ulteriore lavoro per amalgamare al meglio un gruppo in buona parte nuovo. Ma nonostante le sconfitta non abbiamo mai mollato», sottolinea, «cerchiamo sempre di combattere su ogni pallone, e questo è un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione».

Le giallonere, ora, sono attese da una trasferta ostica. Neopromossa nella categoria, Salerno ha dimostrato subito di essere compagine ben attrezzata, e l’affermazione esterna dell’ultimo turno sul campo di Giussano lo conferma (84-81, 31 personali per Silvino Oliveira). Il club campano, inoltre, ha recentemente cambiato allenatore, con Gennaro Di Lorenzo che ha preso il posto di Njegos Visnijc, artefice della promozione dello scorso giugno: «Mi aspetto una gara dal ritmo alto», dice Favre. «Salerno cercherà tiri rapidi, proprio come ha fatto Torino alla prima giornata. Sarà interessante vedere come ci sapremo adattare. Avremo bisogno di una buona comunicazione in attacco e in difesa e non dovremo concedere seconde chance».

