Recupero sfortunato per la Nuova Icom Selargius, superata in casa dalla Jolly Acli Livorno dopo un tempo supplementare (80-70). Un ko che lascia le giallonere nelle zone basse della classifica di A2 Femminile con 4 punti in 8 partite.



La seconda uscita del nuovo corso Maslarinos ha mostrato comunque una squadra in crescita, capace di condurre per larghi tratti contro una seria candidata alla promozione. A risultare fatale, per Ceccarelli e compagne, è stato un break negativo di 14-4 incassato nei 5 minuti supplementari.



La gara. I canestri in serie dall'arco e l'equilibrio la fanno da padrone nel primo quarto, con Livorno che chiude avanti su 2 lunghezze sul 18-16. Un parziale di 10-0 in favore delle labroniche inaugura il secondo periodo (16-26), costringendo coach Maslarinos al time-out. Il controparziale delle padrone di casa non si fa attendere, e Selargius prima impatta a 31, poi sorpassa al 20' sul 38-35 grazie alla capitana Ceccarelli.

Dopo la pausa è ancora Favre a ispirare l’attacco sardo. La Nuova Icom, nonostante qualche sbavatura, allunga sul +6 al 30' con Madeddu. Poi, però, l'esterna avversaria Tay Madonna spacca la partita con una sfuriata d'attacco che consente alle sue di tornare in vantaggio. A 45'' dal suono della sirena Berrad pareggia a quota 66, poi il San Salvatore fallisce il tiro della vittoria con Favre. Nel supplementare il quintetto di Angiolini fa valere la propria maggior profondità, e grazie a un nuovo break di 14-4 spegne le resistenze della Nuova Icom, condannandola al ko.

San S. Selargius-Livorno 70-80 d1ts

Nuova Icom Selargius: Mura 6, Berrad 9, Favre 21, Thiam, Ceccarelli 16, Madeddu 4, Ingenito 6, Pinna 8, Valenti ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Maslarinos

Jolly Acli Livorno: Orsini 15, Botteghi 6, Okodugha 8, Arecco 5, Madonna 19, Wojtala 16, Preziosi 7, Sassetti, Georgieva 4, Evangelista ne. Allenatore Angiolini

Parziali: 16-18; 38-35; 50-44; 66-66

© Riproduzione riservata