Continua a gonfiare la rete in Promozione il bomber dell’Usinese, Domenico Saba. Domenica scorsa ha messo il diciottesimo sigillo. Nel girone C è il leader incontrastato. Lontanissimi, con undici reti, Dramane Cissé, attaccante della capolista Calangianus, assente nell’incontro con lo Stintino, e Davide Budroni (Oschirese) che non ha giocato (rinviata la sfida col Posada).

Nel girone B, resta a sedici reti il bomber della Tharros, Andrea Sanna, a secco a Tortolì. Nel big match ha invece segnato il suo inseguitore, Maximiliano Timparano. L’argentino ha firmato la quattordicesima rete.

Nulla cambia in vetta al girone A: davanti a tutti (a quota dieci) Alessandro Siddu (Pro Sigma) e Francesco Pinna (Gonnosfanadiga). A ruota sempre Pierluigi Achenza (Villamassargia). Ad otto reti, Silvio Fanni (Monteoni) aggancia Andrea Iesu (Cortoghiana).

Le classifiche

Girone A

10 RETI: Pinna (3 rig.) (Gonnosfanadiga); Siddu (Pro Sigma).

9 RETI: Achenza (2 rig.) (Villamassargia).

8 RETI: Iesu (2 rig.) (Cortoghiana); Fanni (3 rig.) (Monteponi).

7 RETI: Marci (2 rig.), Suella (Monteponi); Ligas (1 rig.) (Pro Sigma); Tronu (1 Pro Sigma, 6 Selargius); Pili (3 rig.), Secci (4 Fermassenti) (Villasimius).

6 RETI: Lonis, Porru (Andromeda); Cacciuto (5 Paulese, 1 Quartu 2000).

Girone B

16 RETI: Sanna (1 rig.) (Tharros).

14 RETI: Timpanaro (Tortolì).

13 RETI: S. Canu (3 rig.) (Buddusò).

10 RETI: Deriu (2 rig.) (Bonorva).

9 RETI: Atzeni (3 rig.) (Arborea); Omar (Paulese); Jatta (Seulo).

8 RETI: G. Calvisi (2 rig.) (Bittese); Branicki (3 rig.) (Tharros); S. Boi (Tonara); Noli (Tonara).

Girone C

18 RETI: Saba (5 rig.) (Usinese).

11 RETI: Cissè (Calangianus); D. Budroni (Oschirese).

9 RETI: De Santis, Kozeli (2 Porto Cervo) (Luogosanto); Raspitzu (3 rig.) (San Teodoro).

8 RETI: Aloia (1 rig.) (2 Siniscola), Valenti (2 rig.) (Tempio).

7 RETI: Zela (Posada); M. Sanna, Solinas (2 rig.) (Thiesi).

6 RETI: Pintus (Lanteri); Ibba (Siniscola).

