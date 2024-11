La Nuorese si rafforza con il tesseramento di Mattia Caddeo, uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni in Eccellenza regionale.

Nel 2019-20 è stato capocannoniere con la maglia del Guspini prima dell'interruzione dei campionati a causa del Covid. Dopo un'altra stagione incompleta nel paese minerario, è passato al Ghilarza allora guidato dal mister Ivan Cirinà. Nel triennio in giallorosso Caddeo ha realizzato ben 58 reti in campionato. In estate il passaggio alla Ferrini.

Da oggi, Caddeo è un giocatore della Nuorese.

© Riproduzione riservata