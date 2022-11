Un avvio di campionato a dir poco benaugurante in casa Santa Giusta, che viaggia nelle prime posizioni del girone B del campionato di Promozione regionale di calcio. Alla guida Fabrizio Carracoi, alla prima stagione sulla panchina lagunare.

Prima Esperienza. Il Santa Giusta si presenta per la prima volta ai nastri di partenza del torneo di Promozione. “La società è alla prima esperienza – esordisce Carracoi – e c’è grande entusiasmo. Mi è stato chiesto di tenere la categoria e lavoriamo per questo. Gli innesti sul mercato, la scorsa estate, sono stati pochi e mirati, perché comunque c’era già una struttura portante del gruppo sul posto, da qualche anno a Santa Giusta”.

Matricola Terribile. L’undici allenato da Carracoi occupa la terza posizione in classifica, con 13 punti, da imbattuta, dietro Arborea (prima con 21 punti, a punteggio pieno) e Barisardo (a quota 17). Punto di forza la fase difensiva, la migliore del girone con sole 2 reti subite. “Il nostro approccio – commenta Carracoi – è stato ottimo. Ci siamo giocati la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia e in campionato non abbiamo mai demeritato, l’andamento finora è stato ottimo. Siamo imbattuti e non subiamo gol dal 5’ della terza giornata. L’unica cosa che manca è qualche gol”.

Futuro. Il rush di partite pre-natalizio propone alcuni scontri di grande interesse, che potranno dire tanto sul percorso che attende il Santa Giusta nella seconda parte del torneo. “Abbiamo – conclude Carracoi – alcune partite molto importanti. La prossima contro il Posada in casa e nelle settimane successive i derby con Arborea e F. Bellu. Già domenica, nonostante qualche assenza, cercheremo di fare la nostra gara, senza subire e portando a casa la partita”.

