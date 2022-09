Dopo una prima parte d’estate di riflessione il Carloforte prenderà parte al prossimo campionato di serie D regionale di basket, al via nel prossimo weekend.

Matricola. La compagine carlofortina parteciperà al secondo torneo regionale dopo aver vinto il girone sud di Promozione nella scorsa stagione, grazie, in particolare, ad una fase playoff perfetta, chiusa con la vittoria nella serie finale contro il Sinis Basket. Ora la decisione di confrontarsi in una categoria superiore, ripartendo dalla conferma della guida tecnica, affidata ancora a Nicola Russi. “Alla fine – commenta Russi – la società, nonostante lo sforzo economico da sostenere, ha optato per premiare la stagione passata, visto anche l’entusiasmo dei ragazzi che vogliono cimentarsi in un campionato di livello più alto”

Roster. Coach Russi avrà a disposizione un gruppo che poco cambierà rispetto alla vincente annata in Promozione. Saranno tanti gli esordienti nella categoria, accompagnati da elementi di esperienza. “Non ci sono grandi novità – conferma il coach – e ci presentiamo con un nucleo di Carloforte che verrà affiancato dai nostri “marittimi” che a turno sbarcano e verranno a darci una mano”.

Obiettivi. Al via in una nuova realtà e con un gruppo nel quale tanti saranno alla prima esperienza nella categoria, è difficile fissare l’obiettivo. “Obiettivo? Non saprei – conclude Russi – direi divertirsi, cimentarsi in un campionato più competitivo e vedere come va”. Il Carloforte riposerà nella prima giornata ed esordirà nella seconda, in programma il 9 ottobre, in casa del San Salvatore Selargius.

