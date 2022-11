“Dopo 5 anni e mezzo bellissimi e ricchi di soddisfazioni Fabrizio Sarno e l’US Garibaldi decidono di comune accordo di interrompere la collaborazione”. Inizia così il comunicato della società di via principe Amedeo diramato nella tarda serata di ieri, che si riserva di comunicare a breve il nome del sostituto. La società ed il presidente Mauro Bittu ringraziano “Fabrizio per il grande impegno e la serietà profusi in questi anni e gli augurano, affettuosamente, i migliori successi professionali e personali per il prosieguo della sua carriera”.

Fabrizio Sarno vanta al Garibaldi una vittoria nel campionato di serie C maschile nel 2019 (campionato poi non disputato per motivi economici) e la promozione in serie B femminile (vittoria domenica scorsa in trasferta per 3-0 contro il Visette, 6 punti in classifica, prossimo incontro a casa con il Gorla), nonché la vittoria di tre titoli regionali e provinciali giovanili.

