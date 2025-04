Sono iniziati ieri, con una solenne cerimonia, gli eventi sportivi legati “Isola Europea dello Sport 2025”, titolo attribuito a La Maddalena, a livello europeo, con la consegna della fiaccola Olimpica a Nicolas Izzillo, calciatore maddalenino. Il lungo corteo, partito dal palazzo municipale, formato dai rappresentati delle associazioni locali di tutti gli sport, ha accompagnato l’atleta sino al porto turistico, dove ha passato il testimone a Margherita Isoni, atleta judoka isolana. Tutti i partecipanti sono poi saliti a bordo di due motovedette, dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto, per concludere la cerimonia in mezzo al mare col passaggio della fiaccola alle unità navali dell’Istituto Tecnico Nautico “Domenico Millelire”, per dare così il via alla campagna addestrativa degli alunni.

«Siamo la prima isola d’Europa ad ottenere questo titolo internazionale», ha commentato il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. «L’Europa ha premiato il nostro lavoro fatto sino a oggi in questo ambito. Ma non ci accontentiamo, vogliamo dare continuità e costruire manifestazioni legate allo sport, che possano ripetersi negli anni, per contribuire ad accrescere nel tempo l’immagine positiva del nostro territorio». Le manifestazioni sono iniziate avantieri ed ieri, con alcune esibizioni di padel; domenica 6 aprile è in programma il Gran Premio La Maddalena di ciclismo, mentre il 12 e 13 di questo mese si darà spazio alla danza con “La Maddalena Danza”.

Nelle stesse due giornate si svolgerà la manifestazione podistica “Cammini tra le Isole”; e poi ci sarà ancora un trofeo di volley, un altro di calcio giovanile e l’ultimo del mese la Mini Olimpiade della gioventù. Altra manifestazione podistica a maggio e poi ancora un torneo di pesca sportiva. Le manifestazioni sono state divise in tre fasi: quella primaverile, l’estiva e l’ultima autunnale.

