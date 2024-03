La Macomerese sul podio alla prima edizione regionale della “Special Cup”, la manifestazione organizzata dal Cagliari Calcio in partnership con Intesa Sanpaolo nella Unipol Domus. Una giornata nel segno dell’inclusione, dell’integrazione e dei valori sportivi, come educazione, benessere fisico e mentale e socialità.

Oltre 150 gli atleti coinvolti, provenienti da tutta la Sardegna. Undici le società coinvolte: Macomerese, San Paolo Sassari, Gioventù Assemini, La Torre, Assosulcis, Speedy Sport, Ammentos, Ferrini, Juventude, Tuttavista Galtellì, Una Ragione in Più.

La partecipazione della Macomerese al campionato DCPS-FIGC rientra nel progetto scolastico Special Team del liceo Galilei, per promuovere inclusione e integrazione attraverso lo sport.

“Una giornata dedicata allo sport e al vivere insieme – afferma Paolo Maioli, alla guida del progetto-, dove la Macomerese, al termine di una finale combattuta contro lo Speedy Sport Dorgali si è aggiudicata con merito la Special Cup. La squadra è formata interamente da studenti ed ex studenti del Liceo Galilei con l’unica eccezione di uno studente algherese”. Nel campionato DCPS Terzo Livello invece– precisa Maioli- la squadra è quarta in classifica e il prossimo 6 Aprile a Macomer si svolgerà l’ultima giornata di campionato, dove i nostri ragazzi cercheranno di raggiungere i playoff utili per partecipare alle regionali”.

