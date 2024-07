Una festa. Anzi, l'inizio dei festeggiamenti dei primi 50 anni di attività della Macomerese Calcio, la squadra che milita nel campionato regionale di Promozione, tra le più quotate società sportive della Sardegna centrale.

A Su Pititeri c'erano tutti: tanti tifosi, i giocatori che militano in prima squadra, ma anche i ragazzi della juniores, che partecipano, grazie alla preparazione avuta con l'associazione sportiva Pizzinnos, al campionato regionale. C'erano i dirigenti, capitanati dal presidente Luciano Sau ( in carica da 32 anni), il direttore sportivo, Pierpaolo Caria (una delle glorie del calcio macomerese), il vice presidente Carlo Bitti, i vari dirigenti, quali Cristian Candrian, l'allenatore in prima, Pierluigi Scotto, col suo vice, Roberto Sai, quello della juniores Nicola Giarletta, il capitano Alessandro Colombo, la fisioterapista, Viviana Sai, il sindaco di Macomer, Riccardo Uda e l'assessore allo sport, Mariano Barria.

Si scaldano quindi i motori e quella di ieri è stata una serata di presentazione dei nuovi assetti e i programmi per l'attività agonistica. Si parte subito con la preparazione, negli impianti sportivi di Borore, dopo circa tre anni di trasferta lontano dai tifosi, per via della manutenzione dello stadio di Scalarba.

Il sindaco Riccardo Uda, oltre ad augurare buon lavoro, ha rimarcato l'importanza dell'impegno nel campo sportivo di tutti i volontari, atleti e dirigenti che, col loro operato portano prestigio al nome al nome della cittadina in tutti gli scenari dello sport isolano.

Il sindaco ha parlato anche dell'utilizzo degli impianti sportivi di Scalarba, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della pista di atletica. Il collaudo dovrebbe essere effettuato ai primi di settembre e nello stesso mese la squadra può tornare a giocare, con la presenza dei suo tifosi.

