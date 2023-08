La giovane lottatrice sassarese (stile libero) Denise Piroddu non ce l'ha fatta.

Ai mondiali Under 17, in corso di svolgimento a Istanbul, è stata eliminata al primo turno, nella categoria 57 kg, dalla bulgara Vittoria Boynova per O-4. Purtroppo per Piroddu la sua avversaria è stata successivamente eliminata agli ottavi.

Per lei quindi sono anche svanite le possibilità di ripescaggio.

Denise Piroddu è cresciuta in una famiglia di grandi tradizioni sportive, chiaramente nella lotta. Ha ancora ampi margini di miglioramento e avrà modo di rifarsi in altre competizioni internazionali.



