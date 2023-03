La Leonardo ritorna alla vittoria e aggancia nuovamente la zona playoff. Nella ventisettesima giornata di Serie A2, i cagliaritani hanno battuto 7-3 il Futsal Villorba al PalaConi grazie al poker di Fernando Dos Santos e i gol di Idda, Guti e Demurtas.

In pausa. Non ha giocato il 360 GG Monastir. Il campionato di Serie A è rimasto fermo per la Final Four di Coppa Italia, vinta dal Real San Giuseppe a Napoli. La formazione di Diego Podda tornerà in campo venerdì per l'anticipo sul campo dell'Italservice Pesaro. Non si è giocato nemmeno in Serie B. La ripresa per le sarde è fissata già per giovedì con il derby tra Jasnagora e Industrial Point Cagliari. Sabato le altre gare: Sestu Città Mediterranea-Cardano '91 e Real Five Rho-C'è Chi Ciak. Turno di riposo per l'Elmas che tornerà a giocare il 15 aprile.

Femminile. La Jasnagora vince il derby di A2 femminile per 2-1 contro la Mediterranea e la aggancia al terzo posto in classifica. Saraniti e Privitera hanno firmato il successo per la squadra di Argento, mentre alla Med non è bastato il gol di Mendes. Sempre nel girone A, il Cus Cagliari perde 7-4 in trasferta contro la Polisportiva 1980 ed è matematicamente retrocessa nel regionale così come il Santu Predu, che invece osservava il turno di riposo. Nel girone B, l'Athena Sassari si è preso i tre punti nello scontro diretto contro il San Giovanni, imponendosi 6-1. L'Arzachena batte 2-0 la BRC 1996 in casa, mentre sul campo della capolista La 10 Soccer, lo Shardana Futsal è costretto ad arrendersi per 8-5.

