Goleada della Leonardo nel match interno contro il Città di Mestre. Nonostante le assenze, la squadra di Petruso si è imposta facilmente al PalaConi, superando 12-2 i veneti e consolidando il quarto posto in Serie A2 élite. Tra i protagonisti Riccardo Siddi, fresco di convocazione in Nazionale e autore di 4 gol e 2 assist. Ben 5 invece le reti segnate da Guti, che completa le marcature con Ennas (doppietta) e Demurtas. In A2, il Sestu Città Mediterranea pareggia 1-1 sul campo della capolista Maccan Prata con un gol di Girardi.

Serie B. Sono Jasnagora ed Elmas a vincere i due derby del girone E in programma sabato. La Jasna ha battuto 4-0 il Città di Cagliari, mentre per i gialloneri è arrivato il successo per 5-1 sul Domus Chia. Nel girone A, il Sardinia Futsal è stato raggiunto nel finale dal Varese sul 4-4. Sconfitte per C'è Chi Ciak (6-1 contro VDL Fiano Plus), Alghero (6-1 contro il Fucsia Nizza) e nel girone B per il Monastir (7-2 contro la Futsal Giorgione).

Serie C1. Il girone di ritorno del massimo campionato regionale inizia nel migliore dei modi per la San Sebastiano Ussana: la capolista ha battuto 9-0 il Babylon in trasferta. Sospesa la sfida tra Futsal 4 Mori e Quartu per insufficienza di giocatori tra i padroni di casa. Si attende solo il giudice sportivo per la vittoria a tavolino in favore dei quartesi. Rimonta della Villacidrese che supera 4-3 il Futsal Villasor, mentre il Villaspeciosa raggiunge il pari con il 6-6 contro la Fanni Futsal Sassari. Colpo esterno dell'Happy Fitness Center con il 3-2 sul Cus Cagliari. Non ha giocato l'Ichnos Sassari che osservava il turno di riposo.

Femminile. La Mediterranea guadagna il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla squadra di Versace basta il pari per 3-3 alla fine dei tempi supplementari per eliminare la Jasnagora grazie al miglior piazzamento a fine girone d'andata. Le cagliaritane affronteranno ora il Pero, che ha battuto 9-4 l'Athena Sassari. Termina ai supplementari anche la sfida dello Shardana Futsal sul campo del Perugia. Le oristanesi si sono imposte per 4-3 nell'extra time e ora se la vedranno contro la Roma. In C femminile, prosegue il duello in testa tra Cus Cagliari e Ittiri Sprint, entrambe appaiate a quota 19 punti dopo le rispettive vittorie contro Tiro Libero (5-1) e Monastir (2-1). Insegue a quota 18 l'Aiace Telamonio, che ha battuto 7-2 l'Arborea. L'Ampurias si è imposto 9-1 contro il Decimoputzu, mentre Sardinia Futsal e Futsal Quartu hanno pareggiato 1-1.

