In vista dell’assemblea di Lega Pro, in programma domani, Alessandro Marino interviene via social per sottolineare l’importanza dell’appuntamento.

Un appuntamento che potrebbe rivelarsi storico. «Che sia il tempo di riformare lo dico e lo diciamo da tempo. Domani, con il voto sulla modifica al format di Lega Pro, si ha la prima occasione di andare in quella direzione. Perché cambiare per cercare di migliorare è meglio che restare fermi su ciò che non funziona”, ha scritto stamattina su Twitter il presidente dell’Olbia Calcio e consigliere federale, da sempre sostenitore della riforma del format della Serie C. Che tra poche ore potrebbe iniziare a prendere finalmente corpo.

Domani a Fiumicino, nell'assemblea straordinaria di Lega Pro, i 60 club iscritti potranno dare una risposta alle esigenze della categoria: all'ordine del giorno c’è infatti l'illustrazione della proposta della nuova formula per il campionato di Serie C. Grande l’attesa, quindi, per le decisioni che verranno prese per la terza serie nazionale, con lo sguardo rivolto non solo alla C, ma anche alle altre categorie, B e D su tutte, che verrebbero inevitabilmente coinvolte.

© Riproduzione riservata