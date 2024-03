Ultimi recuperi nel torneo di Divisione Regionale 1 prima dell’inizio della fase playoff e playout del campionato. Due delle tre gare si sono disputate. Una, infatti, è stata vinta a tavolino dall’Astro (0-20) contro Oristano Basket.

I recuperi. La capolista La Casa del Sorriso Su Planu (già sicura della prima posizione) vince anche il recupero contro la Demones Ozieri (anch’essa già certa della quarta posizione) per 83-72 e chiude la regular season in vetta solitaria. Nei primi minuti grande equilibrio e ozieresi avanti al 10’, seppur di un solo punto (19-20). Nella seconda frazione il break del quintetto allenato da Marcello Ibba (43-33 al 20’), che prosegue anche al rientro in campo dopo l’intervallo (64-49 al 30’). Finale di controllo, con gli ozieresi che arrivano fino al -11 finale. Miglior realizzatore è Masala, della Demones, con 19 punti. Nell’altra sfida, la Klass Coral Alghero chiude la regular season al sesto posto, grazie alla vittoria contro la terza forza del torneo, l’Atletico Cagliari, per 61-60. Sfida antipasto di quello che sarà l’accoppiamento del primo turno playoff. Ospiti che partono meglio (16-20), ma che subiscono il rientro e sorpasso algherese prima dell’intervallo (32-28 al 20’). Leggero allungo dei padroni di casa nella terza frazione (46-39 al 30’) prima dell’arrivo finale in volata, che vede la Coral chiudere avanti di un punto. Il miglior realizzatore di serata è Scanu, dell’Atletico, con 27 punti. Per la compagine di coach Longano è la tredicesima vittoria stagionale che vale la sesta casella nella griglia playoff.

Playoff e Playout. Ufficiale, con il sesto posto della Klass Coral e il settimo del Genneruxi, la griglia dei quarti di finale playoff. Ecco gli accoppiamenti: Su Planu (1°) – San Sperate (8°); San Salvatore Selargius (2°) – Genneruxi (7°); Atletico Cagliari (3°) – Klass Coral (6°); Demones Ozieri (4°) – Carbonia (5°). Le gara sono in programma a partire dal primo weekend di aprile, con la settimana di Pasqua che sarà utile per ricaricare le batterie in vista del rush finale. Nello stesso fine settimana partirà anche la fase playout, che vedrà impegnate Astro, Iglesias, Terralba e Oristano Basket.

