Ultimi botti nei tornei regionali di B e C femminile di basket in attesa dei playoff.

Serie B. Ultima giornata della stagione regolare. Ora spazio ai recuperi, a fine mese il via ai playoff. Chiude il suo percorso netto (18 vittorie su 18 gare) la Iannas Virtus Cagliari, grazie al successo sul campo del San Salvatore Selargius (40-66). All’intervallo cagliaritane sul +14 (20-34), e allungo definitivo negli ultimi 10’. Rinviata la sfida tra Mercede e Antonianum, tra le altre gare da segnalare la preziosa vittoria del Su Planu, sul parquet della Dinamo 2000, per 41-43. Alle sassaresi non basta Sanna, autrice di 16 punti. Vittoria di misura per lo Spirito Sportivo, contro la Costruzioni Valentino Alghero (43-45). Largo successo dell’Astro, contro il Basket 90, per 75-55. Tra le padrone di casa da segnalare una super Martellini con 37 punti.

Serie C. In attesa della partita della capolista New Basket Ploaghe contro Nulvi (domani alle 20.45), primato provvisorio per la Ferrini Quartu che si impone sul parquet di Assemini per 48-93. Sfida senza storia sin dall’intervallo (23-49). Tra le quartesi da segnalare i 16 punti di Logli. Nell’altra gara in programma, vittoria di misura del Carloforte, contro il Basket Quartu, per 39-41. Sfida combattuta: ospiti avanti al 20’ (14-20), ma reazione quartese nel terzo quarto (30-26). Ultimi 10’ ad appannaggio delle carlofortine che portano a casa la vittoria di misura.

